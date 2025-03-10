ГБР: Боец теробороны торговал фальшивыми справками из психбольницы

Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении военному одного из подразделений теробороны в Одессе, который организовал схему заработка на желающих избежать службы с помощью фиктивных диагнозов из психиатрической больницы.

Источник: ГБР, специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Дословно Бюро: "Он подыскивал желающих среди действующих военных и гражданских, желающих избежать призыва, и предлагал за 16 тысяч долларов США "отмазать" их от службы. Фигурант через знакомых в психиатрической больнице делал "клиентам" фиктивные диагнозы, которые позволяли избежать мобилизации и списаться со службы.

Реклама:

В случае неуплаты денег за "услугу" он угрожал гражданским лицам принудительной мобилизацией, хвастаясь связями в территориальном центре комплектования, а действующим бойцам – командировкой на линию боевого соприкосновения".

Детали: Прокуратура описывает один доказанный эпизод: военнослужащего задержали во время передачи оговоренной денежной суммы – 16 тысяч долларов.

РЕКЛАМА:

В ГБР говорят, что изучают связи фигуранта в ТЦК, устанавливают круг лиц, которые воспользовались схемой. Правоохранители провели обыски и изъяли документацию в психиатрической больнице.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1 млн гривен.