КНДР запустила баллистические ракеты на фоне совместных учений США и Южной Кореи

Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет в сторону Желтого моря во время ежегодных военных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap

Прямая речь Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи: "Пуски состоялись именно в тот день, когда Сеул и Вашингтон начали свои ежегодные военные учения Freedom Shield, которые продлятся 11 дней".

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Детали: По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены из внутренних районов северокорейской провинции Хванхэ. Детали относительно типа ракет или дальности полета пока не разглашают. В то же время в комитете заявили, что усилили слежение за ситуацией и находятся в состоянии полной боевой готовности вместе с американскими союзниками.

Эти ракетные пуски стали первыми с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Северная Корея традиционно воспринимает совместные учения Южной Кореи и США как "репетицию вторжения" и неоднократно в ответ проводила испытания оружия. Накануне КНДР опубликовала ряд громких заявлений, в которых осудила новые маневры союзников и пригрозила, что Сеул и Вашингтон заплатят "ужасную" цену за свои "опасные провокации".