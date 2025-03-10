В АОЗ розповіли, скільки контрактів на закупівлю снарядів уклали з початку року

Агенція оборонних закупівель повідомила, що в 2025 році було укладено 12 нових контрактів щодо закупівлі снарядів на 35,9 мільярда гривень.

Джерело: відповідь пресслужби АОЗ опублікована у статті УП "Смертельний хаос. Що відбувається з оборонними закупівлями на тлі зупинки допомоги від США"

Дослівно коментар АОЗ: "У 2025 році виконується 22 контракти (щодо закупівлі снарядів - УП) на загальну суму 38,2 мільярда гривень. З них 10 контрактів на 2,2 мільярда були укладені у 2024 році, але почали виконуватися зараз, а 12 нових контрактів на 35,9 мільярда гривень укладені вже у 2025 році.

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Крім того, є 76 перехідних контрактів із 2024 року, за якими взяті бюджетні зобов’язання на 57,3 мільярда гривень".

Деталі: 28 лютого ГО "Центр протидії корупції" (ЦПК) опублікувала офіційну відповідь Агенції оборонних закупівель, з якої стало зрозуміло, що з кінця січня по кінець лютого АОЗ не уклала жодного нового контракту на закупівлю боєприпасів.

"Інформуємо, що в період з 25 січня 2025 по 21 лютого 2025 Агенцією було укладено 72 державні контракти (договори) за категорією "Безпілотні авіаційні комплекси, безпілотні літальні апарати та повітряні мішені". Водночас за категорією "Боєприпаси" за визначений період державні контракти (договори) не укладались", - йшлося у повідомленні.