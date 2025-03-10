В АОЗ рассказали, сколько контрактов на закупку снарядов заключили с начала года

Агентство оборонных закупок сообщило, что в 2025 году было заключено 12 новых контрактов по закупке снарядов на 35,9 миллиарда гривен.

Источник: ответ пресс-службы АОЗ опубликован в статье УП "Смертельный хаос. Что происходит с оборонными закупками на фоне остановки помощи от США"

Дословно комментарий АОЗ: "В 2025 году выполняется 22 контракта (по закупке снарядов - УП) на общую сумму 38,2 миллиарда гривен. Из них 10 контрактов на 2,2 миллиарда были заключены в 2024 году, но начали выполняться сейчас, а 12 новых контрактов на 35,9 миллиарда гривен заключены уже в 2025 году.

Реклама:

Кроме того, есть 76 переходных контрактов с 2024 года, по которым взяты бюджетные обязательства на 57,3 миллиарда гривен".

Детали: 28 февраля ОО "Центр противодействия коррупции" опубликовала официальный ответ Агентства оборонных закупок, из которого стало понятно, что с конца января по конец февраля АОЗ не заключила ни одного нового контракта на закупку боеприпасов.

"Информируем, что в период с 25 января 2025 по 21 февраля 2025 Агентством было заключено 72 государственных контракта (договора) по категории "Беспилотные авиационные комплексы, беспилотные летательные аппараты и воздушные мишени". В то же время по категории "Боеприпасы" за определенный период государственные контракты (договоры) не заключались", - говорилось в сообщении.