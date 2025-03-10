У Трампа очікують "значного прогресу" на переговорах з Україною у Джидді

Посол президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Штати очікують значного прогресу на переговорах з Україною, які плануються 11 березня в Саудівській Аравії.

Джерело: Віткофф, якого цитує агентство Reuters, "Європейська правда"

Пряма мова: "Я думаю, що ми їдемо туди з очікуванням, що ми досягнемо значного прогресу".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що президент Володимир Зеленський повернеться до США для підписання угоди про видобуток корисних копалин цього тижня, Віткофф висловив сподівання на це.

"Я дуже сподіваюся. Всі ознаки дуже, дуже позитивні", – вважає він.

За словами посла Трампа, серед важливих питань на столі переговорів будуть протоколи безпеки для українців та територіальні питання.

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Він зазначив, що обмін розвідданими також обговорюватиметься на зустрічах цього тижня. Однак, за його словами, США ніколи не відключали розвідку для чогось оборонного, чого потребували українці.

Раніше агентство із посиланням на обізнаних співрозмовників писало, що американські посадовці планують використати вівторкову зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

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