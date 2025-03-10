У Трампа ожидают "значительного прогресса" на переговорах с Украиной в Джидде
Посол президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Штаты ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной, которые планируются 11 марта в Саудовской Аравии.
Источник: Уиткофф, которого цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"
Прямая речь: "Я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы достигнем значительного прогресса".
Детали: Отвечая на вопрос, считает ли он, что президент Владимир Зеленский вернется в США для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на этой неделе, Уиткофф выразил надежду на это.
"Я очень надеюсь. Все признаки очень, очень положительные", – считает он.
По словам посла Трампа, среди важных вопросов на столе переговоров будут протоколы безопасности для украинцев и территориальные вопросы.
Он отметил, что обмен разведданными также будет обсуждаться на встречах на этой неделе. Однако, по его словам, США никогда не отключали разведку для чего-то оборонного, в чем нуждались украинцы.
Ранее агентство со ссылкой на осведомленных собеседников писало, что американские чиновники планируют использовать вторничную встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.
Предыстория:
- В последние недели Трамп выражал разочарование Украиной, заявляя, что у нее заканчиваются человеческие ресурсы, и что ей нужно быстро сесть за стол переговоров с Россией.
- А его администрация прекратила поставки оружия и обмен разведывательной информацией с Киевом, обвинив украинцев в недостаточной открытости к мирному процессу.
- В воскресенье, 9 марта, Трамп заявил, что Соединенные Штаты "почти" завершили паузу с предоставлением разведданных Украине.
- Государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Уолтц и Стив Уиткофф.