У Трампа ожидают "значительного прогресса" на переговорах с Украиной в Джидде

Посол президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Штаты ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной, которые планируются 11 марта в Саудовской Аравии.

Источник: Уиткофф, которого цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Прямая речь: "Я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы достигнем значительного прогресса".

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Детали: Отвечая на вопрос, считает ли он, что президент Владимир Зеленский вернется в США для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на этой неделе, Уиткофф выразил надежду на это.

"Я очень надеюсь. Все признаки очень, очень положительные", – считает он.

По словам посла Трампа, среди важных вопросов на столе переговоров будут протоколы безопасности для украинцев и территориальные вопросы.

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Он отметил, что обмен разведданными также будет обсуждаться на встречах на этой неделе. Однако, по его словам, США никогда не отключали разведку для чего-то оборонного, в чем нуждались украинцы.

Ранее агентство со ссылкой на осведомленных собеседников писало, что американские чиновники планируют использовать вторничную встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.

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