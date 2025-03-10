Відвідайте щорічну премію УП.100 Сила жінок

25 березня у Києві відбудеться нагородження сотні українських лідерок в рамках проєкту УП.100 Сила жінок.

Премію було засновано, аби віддати належне жінкам, які в умовах повномасштабної війни захищають Україну на фронті, перетворюють складні обставини на можливості для бізнесу і громадського сектору, розвивають українську культуру, спорт, науку й креативні індустрії та приносять в Україну важливі зміни.

Цьогорічною натхненницею премії стала Ірина Цибух — захисниця, яка забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших точок, надавала домедичну допомогу бійцям, постійно ризикувала власним життям під час евакуацій і намагалася впровадити культуру пам’яті в українському суспільстві.

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Сотню лідерок було визначено професійним журі, редакцією та читачами "Української правди". Їх буде нагороджено під час урочистої церемонії в таких категоріях: бізнес, захисниці, політика і державне управління, креативні індустрії, освіта і наука, культура, суспільство та спорт.

Премія відбудеться 25 березня в Національній філармонії України. У програмі події — публічні дискусії за участі громадської діячки Тати Кеплер, військовослужбовиці Юлії Паєвської, народної депутатки Ірини Никорак, засновниці ювелірного бренду Guzema Валерії Гуземи та інших, виступ оркестру Національної філармонії України, small talk головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої та Пані Посла ЄС в Україні Катаріни Матернової тощо.

Генеральним партнером цьогорічної премії став UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також компанії EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen та Gamondi.

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