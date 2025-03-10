Посетите ежегодную премию УП.100 Сила женщин

25 марта в Киеве состоится награждение сотни украинских лидеров в рамках проекта УП.100 Сила женщин.

Премия была основана, чтобы отдать должное женщинам, которые в условиях полномасштабной войны защищают Украину на фронте, превращают сложные обстоятельства в возможности для бизнеса и общественного сектора, развивают украинскую культуру, спорт, науку и креативные индустрии и приносят в Украину важные изменения.

В этом году вдохновительницей премии стала Ирина Цыбух - защитница, которая обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из горячих точек, оказывала домедицинскую помощь бойцам, постоянно рисковала собственной жизнью во время эвакуаций и пыталась внедрить культуру памяти в украинском обществе.

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Сотня лидеров была определена профессиональным жюри, редакцией и читателями "Украинской правды". Они будут награждены во время торжественной церемонии в таких категориях: бизнес, защитницы, политика и государственное управление, креативные индустрии, образование и наука, культура, общество и спорт.

Премия состоится 25 марта в Национальной филармонии Украины. В программе события - публичные дискуссии с участием общественного деятеля Таты Кеплер, военнослужащей Юлии Паевской, народного депутата Ирины Никорак, основательницы ювелирного бренда Guzema Валерии Гуземы и других, выступление оркестра Национальной филармонии Украины, small talk главного редактора УП Севгиль Мусаевой и госпожи Посла ЕС в Украине Катарины Матерновой и тому подобное.

Генеральным партнером нынешней премии стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также компании EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen и Gamondi.

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Часть средств от продажи билетов мы передадим на сбор движения Veteranka.