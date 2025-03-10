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Трамп каже, що у Путіна "нема карт" на переговорах щодо України, хоча минулого тижня вони начебто були

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникПонеділок, 10 березня 2025, 19:30
Трамп каже, що у Путіна нема карт на переговорах щодо України, хоча минулого тижня вони начебто були
Трамп. Фото - Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що у Росії "немає карт" на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були.

Джерело: Трамп сказав журналістам на борту літака, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час спілкування із журналістами, Трамп заявив, що потрібно покласти край російсько-українській війні. При цьому він сказав, що ні Україна, ні Росія "не мають карт" для ведення переговорів.

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"Знаєте, я казав, що у них (в України, – Ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити – це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", – сказав глава Білого дому.

Окрім цього, він також сподівається, що під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії цього тижня вдасться досягти "хорошого результату".

"Думаю, у нас буде хороший результат у Саудівській Аравії. Я вважаю, що деякі дуже важливі речі можуть статися цього тижня", – сказав він.

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Американський президент також впевнений, що Україна підпише із США угоду про копалини. Трамп додав, що США розглядають можливість зняття паузи у наданні Україні розвідувальних даних.

Нагадаємо, ще 7 березня Трамп заявив, що він вірить у бажання Путіна досягти "миру" в Україні та сказав, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією.

Наприкінці лютого він казав, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки "захопила велику територію".

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і посланник Трампа Стів Віткофф.

Раніше Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

Трамп
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