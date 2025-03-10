Рубіо очікує, що у Саудівській Аравії вирішать питання щодо військової допомоги США Україні

Державний секретар США Марко Рубіо висловив надію, що питання військової допомоги Україні, яке тимчасово призупинив Вашингтон, може бути "вирішене" під час перемовин у Саудівській Аравії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: Рубіо сказав, що пауза в наданні допомоги Україні – "це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити".

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"Очевидно, що те, що станеться завтра, буде ключовим для цього", – додав глава Держдепу, маючи на увазі переговори з українською стороною у вівторок.

Також Рубіо прокоментував перспективи припинення вогню в Україні, відзначивши українську пропозицію щодо перемир'я в повітрі та на морі.

"Я не кажу, що цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", – вважає він.

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Державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і посланник Трампа Стів Віткофф.

Раніше Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.