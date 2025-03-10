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Рубіо очікує, що у Саудівській Аравії вирішать питання щодо військової допомоги США Україні

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 10 березня 2025, 19:28
Рубіо очікує, що у Саудівській Аравії вирішать питання щодо військової допомоги США Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо висловив надію, що питання військової допомоги Україні, яке тимчасово призупинив Вашингтон, може бути "вирішене" під час перемовин у Саудівській Аравії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: Рубіо сказав, що пауза в наданні допомоги Україні – "це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити".

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"Очевидно, що те, що станеться завтра, буде ключовим для цього", – додав глава Держдепу, маючи на увазі переговори з українською стороною у вівторок.

Також Рубіо прокоментував перспективи припинення вогню в Україні, відзначивши українську пропозицію щодо перемир'я в повітрі та на морі.

"Я не кажу, що цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", – вважає він.

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Державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і посланник Трампа Стів Віткофф.

Раніше Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

СШАСаудівська Аравія
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