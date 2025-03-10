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Рубио ожидает, что в Саудовской Аравии решат вопрос о военной помощи США Украине

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 10 марта 2025, 19:28
Рубио ожидает, что в Саудовской Аравии решат вопрос о военной помощи США Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что вопрос военной помощи Украине, который временно приостановил Вашингтон, может быть "решен" во время переговоров в Саудовской Аравии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: Рубио сказал, что пауза в предоставлении помощи Украине – "это то, что, я надеюсь, мы сможем решить".

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"Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет ключевым для этого", – добавил глава Госдепа, имея в виду переговоры с украинской стороной во вторник.

Также Рубио прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине, отметив украинское предложение о перемирии в воздухе и на море.

"Я не говорю, что этого достаточно, но это именно та уступка, на которую вы должны пойти, чтобы положить конец конфликту", – считает он.

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Государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Волц и посланник Трампа Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.

СШАСаудовская Аравия
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