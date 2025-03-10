Сенатор США відповів Маску, який назвав його "зрадником" за підтримку України

Сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі відповів американському мільярдеру Ілону Маску, який назвав його "зрадником" за заклик підтримати Україну.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У неділю ввечері Келлі опублікував серію великих постів про свій останній візит до України, де розповідав про важливість її підтримки та розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа.

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"Дональд Трамп намагається послабити позицію України, і ми повинні це пояснити. Якщо Путін здобуде перемогу, він не погодиться на припинення вогню і врешті-решт погрожуватиме союзнику НАТО, а це ставить під загрозу американські війська і американський народ", – серед іншого, зауважив Келлі.

Один із постів сенатора Маск лаконічно прокоментував словами: "Ти зрадник".

"Ілоне, якщо ви не розумієте, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, вам варто залишити це тим, хто це розуміє", – відповів на це Келлі.

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Зазначимо, що це не перша подібна заява американського мільярдера, близького до Дональда Трампа.

Маск не раз критикував Володимира Зеленського через нібито небажання "припиняти війну" в Україні та узурпацію влади і навіть пропонував йому "амністію" в обмін на "відновлення демократії в Україні".

Нещодавно Маск заявив, що Сполучені Штати мають вийти з НАТО і не платити за оборону Європи.