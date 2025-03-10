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Сенатор США ответил Маску, который назвал его "предателем" за поддержку Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 10 марта 2025, 21:39
Сенатор США ответил Маску, который назвал его предателем за поддержку Украины
Марк Келли. Фото из его соцсети Х

Сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли ответил американскому миллиардеру Илону Маску, который назвал его "предателем" за призыв поддержать Украину.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В воскресенье вечером Келли опубликовал серию больших постов о своем последнем визите в Украину, где рассказывал о важности ее поддержки и раскритиковал политику администрации Дональда Трампа.

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"Дональд Трамп пытается ослабить позицию Украины, и мы должны это объяснить. Если Путин одержит победу, он не согласится на прекращение огня и в конце концов будет угрожать союзнику НАТО, а это ставит под угрозу американские войска и американский народ", – среди прочего, отметил Келли.

Один из постов сенатора Маск лаконично прокомментировал словами: "Ты предатель".

"Илон, если вы не понимаете, что защита свободы является основным принципом того, что делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, вам стоит оставить это тем, кто это понимает", – ответил на это Келли.

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Отметим, что это не первое подобное заявление американского миллиардера, близкого к Дональду Трампу.

Маск не раз критиковал Владимира Зеленского из-за якобы нежелания "прекращать войну" в Украине и узурпацию власти и даже предлагал ему "амнистию" в обмен на "восстановление демократии в Украине".

Недавно Маск заявил, что Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и не платить за оборону Европы.

СШАМаск
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