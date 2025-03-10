Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Генштаб: На фронті відбулось 126 зіткнень

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 березня 2025, 22:29
Генштаб: На фронті відбулось 126 зіткнень
Фото - корпус морської піхоти

Станом на вечір 10 березня на фронті відбулось 126 бойових зіткнень, з них по 21 – на Лиманському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 119 КАБ, здійснив 1068 ударів дронами-камікадзе та 4597 обстрілів позицій наших військ".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару в районі Малої Вовчої.

Противник здійснив вісім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку за день російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримують дві ворожі атаки в бік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 21 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новосілки та Привільного, на даний час завершилося сім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку окупанти шість разів йшли вперед поблизу Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та в напрямку Степового, один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну атаку позицій наших захисників. Від авіаудару НАРами постраждало Львове.

На Курському напрямку українські захисники відбили 10 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 КАБ, та здійснив 229 артилерійських обстрілів.

Генштаббойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рада зробила крок до кримінального покарання голів ТЦК та членів ВЛК
Затримали керівників "Київзеленбуду": їх підозрюють у отриманні мільйонних відкатів
Командувача ОК "Північ" Красильникова звільнили – ЗМІ
У Києві відкрили рух Південним мостом, але лише в один бік
Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення
Росія відреагувала на перемовини Україна-США в Джидді: Головні новини будуть з Москви
Усі новини...
Генштаб
Росіяни за добу атакували позиції ЗСУ 151 раз – Генштаб
За добу Сили оборони України знешкодили 1190 окупантів – Генштаб
На фронті за день 140 боїв, найбільше на Покровському, Курському й Сіверському напрямках
Останні новини
14:37
Держсекретар США: Під час переговорів з Україною були "розмови про територіальні поступки"
14:37
Аукціон з приватизації одного з найбільших в Європі виробників деталей для авто скасували
14:36
Австралієць прожив рекордні 100 днів зі штучним серцем і дочекався донорського органа
14:30
Україна робить ставку на газ з США, оскільки потреби в імпорті росте — Reuters
14:27
Через російську атаку на Донеччину загинули троє людей, ще 2 постраждали
14:23
Експорт насіння кукурудзи з України до ЄС зріс у понад 30 разів
14:22
ЄС продовжує роботу над пакетом військової допомоги Україні – речниця Єврокомісії Хіппер
14:22
Рубіо заявив, що США контактуватимуть з росіянами уже 12 березня
14:20
В "Укрнафті" розповіли про масштабну цифровізацію
14:12
Україна шукає вихід із блокування Угорщиною переговорів про вступ до ЄС – Сибіга
Усі новини...
Реклама:
Реклама: