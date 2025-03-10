Генштаб: На фронті відбулось 126 зіткнень

Станом на вечір 10 березня на фронті відбулось 126 бойових зіткнень, з них по 21 – на Лиманському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 119 КАБ, здійснив 1068 ударів дронами-камікадзе та 4597 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару в районі Малої Вовчої.

Противник здійснив вісім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку за день російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

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На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримують дві ворожі атаки в бік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 21 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новосілки та Привільного, на даний час завершилося сім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку окупанти шість разів йшли вперед поблизу Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та в напрямку Степового, один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну атаку позицій наших захисників. Від авіаудару НАРами постраждало Львове.

На Курському напрямку українські захисники відбили 10 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 КАБ, та здійснив 229 артилерійських обстрілів.