Генштаб: На фронте произошло 126 столкновений

По состоянию на вечер 10 марта на фронте произошло 126 боевых столкновений, из них по 21 - на Лиманском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 126 боевых столкновений, противник нанес 82 авиационных удара, сбросив 119 КАБ, совершил 1068 ударов дронами-камикадзе и 4597 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиационный удар в районе Малой Волчьей.

Противник совершил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки.

На Лиманском направлении за день российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское.

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На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны сдерживают две вражеские атаки в сторону Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 21 штурм позиций наших защитников. Наибольшая активность россиян