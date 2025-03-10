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Рубіо заявив, що США не надаватимуть зброю Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 10 березня 2025, 22:34
Рубіо заявив, що США не надаватимуть зброю Росії
Марко Рубіо. Фото з сайту U.S. Department of State

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американська сторона не буде надавати військову допомогу Росії, говорячи про ситуацію з призупиненням поставок зброї Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на  The New York Times

Деталі: Вирушаючи до Саудівської Аравії на переговори з українською делегацією, Рубіо в розмові з журналістами вкотре повтори, що Україна та Росія повинні будуть піти на поступки.

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"Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році", – вважає державний секретар.

Він додав, що в майбутніх переговорах з Москвою необхідно визначити, що саме Росія готова поступитися, оскільки "ми не знаємо, наскільки вони (сторони. – Ред.) насправді далекі один від одного".

Говорячи про призупинення військової допомоги Україні, Рубіо сказав, що це питання обговорюватиметься з Україною, а позиція США щодо нього може змінитися, якщо вони повірять, що Київ усерйоз налаштований на мир.

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"Я можу запевнити вас: ми не будемо надавати військову допомогу росіянам", – також сказав Рубіо.

Нагадаємо, 11 березня в саудівському місті Джидда мають відбутись переговори між представниками України та США – перші після перепалки між президентами обох країн у Білому домі.

За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Раніше посланник Трампа Стів Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

СШАРосія
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