У Дніпрі водій вчинив наїзд на військового ТЦК: він у лікарні

У Дніпрі 10 березня водій наїхав на військовослужбовця ТЦК та СП і провіз його на капоті. Військовослужбовець зазнав травм, а на водія відкрили кримінальне провадження.

Джерело: Дніпропетровський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "10 березня під час оповіщення військовозобов’язаних одна з груп районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з працівниками Національної поліції виявила двох порушників військового обліку, які перебувають у розшуку".

Реклама:

Деталі: За даними ТЦК, до місця події під’їхав автомобіль Tesla, водій представився керівником виявлених осіб, не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно. Він наказав військовозобов’язаним сісти до авто, однак їх зупинили працівники поліції.

Втім водій штовхнув одного з працівників ТЦК та СП, після чого раптово сів за кермо, різко почав рух і збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та зазнав тілесних ушкоджень.

Дослівно: "Ступінь тяжкості його травм буде встановлено фахівцями під час медичного дослідження в рамках кримінального провадження. Наразі він перебуває у медичному закладі, його життю нічого не загрожує. Постраждалому військовослужбовцю надано необхідну медичну допомогу.

РЕКЛАМА:

Стосовно правопорушника зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження".