В Днепре водитель совершил наезд на военного ТЦК: он в больнице

В Днепре 10 марта водитель наехал на военнослужащего ТЦК и СП и провез его на капоте. Военнослужащий получил травмы, а на водителя открыли уголовное производство.

Источник: Днепропетровский областной ТЦК и СП

Дословно: "10 марта во время оповещения военнообязанных одна из групп районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с работниками Национальной полиции обнаружила двух нарушителей воинского учета, которые находятся в розыске".

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Детали: По данным ТЦК, к месту происшествия подъехал автомобиль Tesla, водитель представился руководителем выявленных лиц, не имел при себе ни одного военно-учетного документа и начал вести себя агрессивно. Он приказал военнообязанным сесть в авто, однако их остановили сотрудники полиции.

Впрочем водитель толкнул одного из работников ТЦК и СП, после чего внезапно сел за руль, резко начал движение и сбил другого военнослужащего. Пострадавший оказался на капоте автомобиля и получил телесные повреждения.

Дословно: "Степень тяжести его травм будет установлена специалистами во время медицинского исследования в рамках уголовного производства. Сейчас он находится в медицинском учреждении, его жизни ничего не угрожает. Пострадавшему военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь.

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В отношении правонарушителя зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение".