Кожна сім’я у Польщі отримає довідник з виживання в кризових умовах

До кінця 2025 року польська влада забезпечить кожне домогосподарство країни спеціальним довідником із рекомендаціями щодо дій у кризовий період.

Джерело: RMF24

Деталі: Довідник розробляється Міністерством внутрішніх справ Польщі спільно з Міністерством оборони та урядовим центром безпеки. Його друкована версія буде безкоштовно доставлена в кожну польську сім’ю у другому півріччі 2025 року в межах Програми захисту населення та цивільної оборони.

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Документ міститиме практичні рекомендації щодо виживання впродовж перших 72 годин після надзвичайної ситуації. У ньому буде інформація щодо дій у разі тривалого відключення електроенергії, відсутності доступу до води чи зв’язку, а також рекомендації на випадок негайної евакуації.

"Три дні всі громадяни, кожне домогосподарство, повинні прожити на власних силах", – повідомив заступник директора Департаменту цивільного захисту та кризового менеджменту Міністерства внутрішніх справ Роберт Клоновський.

Під час розробки довідника польські фахівці вивчили подібні матеріали з 23 країн, зокрема зі Швеції та Норвегії.

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Документ буде доступний не лише польською, а й мовами національних меншин, зокрема українською.

У МВС Польщі наголошують, що він стане в пригоді не тільки під час війни, а й у разі стихійних лих та інших кризових ситуацій.