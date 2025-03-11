Каждая семья в Польше получит справочник по выживанию в кризисных условиях
До конца 2025 года польские власти обеспечат каждое домохозяйство страны специальным справочником с рекомендациями по действиям в кризисный период.
Источник: RMF24
Детали: Справочник разрабатывается Министерством внутренних дел Польши совместно с Министерством обороны и правительственным центром безопасности. Его печатная версия будет бесплатно доставлена в каждую польскую семью во втором полугодии 2025 года в рамках Программы защиты населения и гражданской обороны.
Документ будет содержать практические рекомендации по выживанию в течение первых 72 часов после чрезвычайной ситуации. В нем будет информация о действиях в случае длительного отключения электроэнергии, отсутствия доступа к воде или связи, а также рекомендации на случай немедленной эвакуации.
"Три дня все граждане, каждое домохозяйство, должны прожить на собственных силах", – сообщил заместитель директора Департамента гражданской защиты и кризисного менеджмента Министерства внутренних дел Роберт Клоновский.
При разработке справочника польские специалисты изучили подобные материалы из 23 стран, в частности из Швеции и Норвегии.
Документ будет доступен не только на польском, но и на языках национальных меньшинств, в частности на украинском.
В МВД Польши отмечают, что он пригодится не только во время войны, но и в случае стихийных бедствий и других кризисных ситуаций.