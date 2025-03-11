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Експрезидента Філіппін заарештовано за злочини проти людяності – AP

Іван Д'яконовВівторок, 11 березня 2025, 06:46
Експрезидента Філіппін заарештовано за злочини проти людяності – AP
Родріго Дутерте. Фото: Getty Images

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС). Його звинувачують у злочинах проти людяності через масові позасудові страти, скоєні під час його антинаркотичної кампанії, яка призвела до загибелі щонайменше 6 тисяч людей.

Джерело: Associated Press

Деталі: Повідомляється, що Дутерте був заарештований поліцією в міжнародному аеропорту Маніли після прибуття з Гонконгу на підставі ордеру Міжнародного кримінального суду у зв'язку з порушеною проти нього справою про злочини проти людяності.

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"Після прибуття генеральний прокурор вручив ордер МКС на арешт колишнього президента за скоєння злочину проти людяності. Зараз він перебуває під вартою", – йдеться в офіційній заяві уряду.

Дослівно: "Арешт Дутерте спричинив хаос в аеропорту Маніли. Його адвокати та помічники протестували проти того, що їм не дозволили контактувати з ним після затримання. Водночас філіппінська влада заявила, що 79-річний експрезидент перебуває у доброму стані здоров’я та проходить медичне обстеження".

Деталі: З 2016 по 2019 рік Дутерте реалізовував жорстоку кампанію боротьби з наркотиками, яка, за офіційними даними, призвела до загибелі 6 тисяч осіб. Проте незалежні правозахисні організації стверджують, що реальна кількість жертв може сягати десятків тисяч. Багато з убитих не були засудженими злочинцями, а стали жертвами позасудових страт, які здійснювали як правоохоронці, так і так звані "ескадрони смерті".

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МКС почав розслідування щодо злочинів, скоєних ще коли Дутерте був мером міста Давао. 

У 2019 році Дутерте вивів Філіппіни з-під юрисдикції МКС, що, на думку правозахисників, було спробою уникнути відповідальності.

Попри вихід країни з Римського статуту, у 2023 році суд у Гаазі, Нідерланди, постановив, що розслідування проти Дутерте може бути продовжене.

Адміністрація чинного президента Фердинанда Маркоса-молодшого заявила про готовність співпрацювати з міжнародними правоохоронними органами у разі відповідного 

Довідково: Міжнародний кримінальний суд був заснований у 2002 році після розпаду Югославії та геноциду в Руанді для розслідування злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноцидів. МКС є судом останньої інстанції і має втручатися лише тоді, коли національні органи влади не можуть або не хочуть переслідувати злочинців.

Міжнародний кримінальний судФіліппіни
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