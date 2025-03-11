Экс-президент Филиппин арестован за преступления против человечности – AP

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Его обвиняют в преступлениях против человечности из-за массовых внесудебных казней, совершенных во время его антинаркотической кампании, которая привела к гибели по меньшей мере 6 тысяч человек.

Источник: Associated Press

Детали: Сообщается, что Дутерте был арестован полицией в международном аэропорту Манилы по прибытии из Гонконга на основании ордера Международного уголовного суда в связи с возбужденным против него делом о преступлениях против человечности.

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"По прибытии генеральный прокурор вручил ордер МУС на арест бывшего президента за совершение преступления против человечности. Сейчас он находится под стражей", – говорится в официальном заявлении правительства.

Дословно: "Арест Дутерте вызвал хаос в аэропорту Манилы. Его адвокаты и помощники протестовали против того, что им не позволили контактировать с ним после задержания. В то же время филиппинские власти заявили, что 79-летний экс-президент находится в хорошем состоянии здоровья и проходит медицинское обследование".

Детали: С 2016 по 2019 год Дутерте реализовывал жестокую кампанию борьбы с наркотиками, которая, по официальным данным, привела к гибели 6 тысяч человек. Однако независимые правозащитные организации утверждают, что реальное количество жертв может достигать десятков тысяч. Многие из убитых не были осужденными преступниками, а стали жертвами внесудебных казней, которые осуществляли как правоохранители, так и так называемые "эскадроны смерти".

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МУС начал расследование в отношении преступлений, совершенных еще когда Дутерте был мэром города Давао.

В 2019 году Дутерте вывел Филиппины из-под юрисдикции МУС, что, по мнению правозащитников, было попыткой избежать ответственности.

Несмотря на выход страны из Римского статута, в 2023 году суд в Гааге, Нидерланды, постановил, что расследование против Дутерте может быть продолжено.

Администрация действующего президента Фердинанда Маркоса-младшего заявила о готовности сотрудничать с международными правоохранительными органами в случае соответствующего

Справочно: Международный уголовный суд был основан в 2002 году после распада Югославии и геноцида в Руанде для расследования преступлений против человечности, военных преступлений и геноцидов. МУС является судом последней инстанции и должен вмешиваться только тогда, когда национальные органы власти не могут или не хотят преследовать преступников.