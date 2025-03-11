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FT: НАТО закликає ЄС і Туреччину покращити відносини

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоВівторок, 11 березня 2025, 09:51
FT: НАТО закликає ЄС і Туреччину покращити відносини
Фото: Getty Images

НАТО закликав Європейський Союз і Туреччину налагодити відносини на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який погрожує переглянути безпекові гарантії для європейських союзників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію в Financial Times

Деталі: За інформацією, генсек НАТО Марк Рютте під час приватних розмов закликав лідерів ЄС налагодити тіснішу співпрацю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після тривалого періоду напружених відносин.

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Ці заклики лунають на тлі того, що Брюссель розглядає можливості поглиблення співпраці з Туреччиною та іншими країнами-сусідами, які не є членами ЄС, у межах планів щодо посилення оборонних спроможностей Євросоюзу.

Видання нагадує, що на початку березня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан приїхав до Лондона на зустріч провідних військових держав Європи, щоб обговорити допомогу Україні та інші питання оборони.

Як розповіли три джерела, цей візит відбувся після того, як у лютому генсек НАТО Марк Рютте під час приватної вечері з лідерами ЄС закликав їх тісніше співпрацювати з Туреччиною та знайти шляхи для спільної роботи з Анкарою.

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Ще в січні, виступаючи у Європарламенті, Рютте наголосив, що участь союзників, які не є членами ЄС, у спільних оборонних проєктах Євросоюзу має вирішальне значення для безпеки всієї Європи.

"Усе змінюється. У певний момент часу вам потрібно вирішити, кого б ви хотіли бачити у своїй команді, незалежно від будь-яких проблем, які у вас можуть виникнути", – сказав один високопосадовець ЄС щодо відносин із Туреччиною.

Водночас він додав, що Анкарі доведеться "розібратися зі своєю двозначністю щодо Росії".

Туреччина не приєдналася до ЄС та інших західних союзників у запровадженні прямих санкцій проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну і зберегла міцні економічні та енергетичні зв'язки з Росією.

Туреччина формально є кандидатом на вступ до ЄС, але цей процес вже давно стоїть на паузі. Євросоюз призупинив різні канали діалогу, в тому числі пов'язані з безпекою та обороною, частково через сплеск напруженості у відносинах Туреччини з Грецією.

Нагадаємо:

  • Нещодавно турецький міністр Фідан заявляв, що Туреччина готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.
  • Перед тим Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.
  • Раніше ЗМІ вже писали, що Туреччина у розмовах з представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини миротворчих сил.

ТуреччинаЄвропаНАТОТрамп
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