FT: НАТО призывает ЕС и Турцию улучшить отношения

НАТО призвал Европейский Союз и Турцию наладить отношения на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который угрожает пересмотреть гарантии безопасности для европейских союзников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию в Financial Times

Детали: По информации, генсек НАТО Марк Рютте во время частных разговоров призвал лидеров ЕС наладить более тесное сотрудничество с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после длительного периода напряженных отношений.

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Эти призывы звучат на фоне того, что Брюссель рассматривает возможности углубления сотрудничества с Турцией и другими странами-соседями, которые не являются членами ЕС, в рамках планов по усилению оборонных возможностей Евросоюза.

Издание напоминает, что в начале марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан приехал в Лондон на встречу ведущих военных государств Европы, чтобы обсудить помощь Украине и другие вопросы обороны.

Как рассказали три источника, этот визит состоялся после того, как в феврале генсек НАТО Марк Рютте во время частного ужина с лидерами ЕС призвал их теснее сотрудничать с Турцией и найти пути для совместной работы с Анкарой.

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Еще в январе, выступая в Европарламенте, Рютте подчеркнул, что участие союзников, которые не являются членами ЕС, в совместных оборонных проектах Евросоюза имеет решающее значение для безопасности всей Европы.

"Все меняется. В определенный момент времени вам нужно решить, кого бы вы хотели видеть в своей команде, независимо от любых проблем, которые у вас могут возникнуть", – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС относительно отношений с Турцией.

В то же время он добавил, что Анкаре придется "разобраться со своей двусмысленностью в отношении России".

Турция не присоединилась к ЕС и другим западным союзникам во введении прямых санкций против Москвы в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину и сохранила прочные экономические и энергетические связи с Россией.

Турция формально является кандидатом на вступление в ЕС, но этот процесс уже давно стоит на паузе. Евросоюз приостановил различные каналы диалога, в том числе связанные с безопасностью и обороной, частично из-за всплеска напряженности в отношениях Турции с Грецией.

Напомним: