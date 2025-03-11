У Миколаєві затримали "смертницю", яка готувала теракт біля будівлі поліції

Служба безпеки та Національна поліція затримали 19-річну жительку Миколаївської області, яка за завданням спецслужб РФ готувала вибух біля однієї з адміністративних будівель Національної поліції в Миколаєві 7 березня.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП, Нацполіції

Дослівно ОГП: "Згідно з інструкціями кураторів (РФ), дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону та під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Згодом вона отримала координати місця, де мала залишити вибуховий пристрій, замаскований під побутовий пакет".

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Деталі: За даними СБУ, окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом з фігуранткою, яку використовували винятково як "витратний матеріал".

Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший – для звʼязку із фігуранткою.

Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції.

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Завдяки пильності громадян та оперативним діям правоохоронців вдалося запобігти теракту.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.