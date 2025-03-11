В Николаеве задержали "смертницу", которая готовила теракт возле здания полиции

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19-летнюю жительницу Николаевской области, которая по заданию спецслужб РФ готовила взрыв возле одного из административных зданий Национальной полиции в Николаеве 7 марта.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП, Нацполиции

Дословно ОГП: "Согласно инструкциям кураторов (РФ), девушка достала взрывчатку из заранее подготовленного тайника и подключила мобильный телефон для дистанционной активации. Впоследствии она получила координаты места, где должна была оставить взрывное устройство, замаскированное под бытовой пакет".

Реклама:

Детали: По данным СБУ, оккупанты планировали дистанционно взорвать СВП вместе с фигуранткой, которую использовали исключительно как "расходный материал".

Во время обысков на месте происшествия у задержанной изъята взрывчатка с зажигательной смесью и два мобильных телефона. Один из гаджетов оккупанты планировали использовать для удаленной детонации, другой - для связи с фигуранткой.

Установлено, что соратница врага попала в его "поле зрения", когда искала быстрые заработки на Телеграмм-каналах. Там ей предложили деньги в обмен на сотрудничество, а после согласия - предоставили пошаговые инструкции.

РЕКЛАМА:

Благодаря бдительности граждан и оперативным действиям правоохранителей удалось предотвратить теракт.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.