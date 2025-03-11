Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

ЄС готується до блокування Угорщиною антиросійських санкцій

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 11 березня 2025, 11:17
ЄС готується до блокування Угорщиною антиросійських санкцій
Фото: Getty Images

У Брюсселі неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій проти ЄС, і дія санкційних пакетів з 16 березня припиниться. Непродовження санкцій може фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ.

Джерело: публікацяї "ЄвроПравди"

Деталі: У публікації зазначається, що мова йде про індивідуальні обмежувальні заходи, серед них – обмеження на в’їзд до ЄС для окремих громадян та замороження активів для громадян та підприємств. Чинні санкції діють лише до 15 березня 2025 року, і якщо їх не продовжити, то з 16 березня 2025 року обмеження де-юре припинять діяти.

Реклама:

Непродовження санкцій може фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ. За оцінками, може йтися про приблизно 60 млрд євро розморожених коштів або й дещо більше.

Утім, навіть за такого негативного сценарію буде певний часовий лаг для того, щоби досягти спізнілої домовленості з Угорщиною щодо продовження санкцій. У цьому допоможе брюссельська бюрократія і десятки процедур, які треба формально здійснити, щоб росіяни отримали доступ до заморожених коштів.

Якщо Угорщина продовжить блокувати продовження санкцій до 15 березня включно – буде оголошено, що дискусія про остаточне рішення вноситься у порядок денний Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка відбудеться у понеділок, 17 березня. А вже там міністри 26 держав ЄС шукатимуть, як тиснути на Угорщину, щоб вона погодилася на пролонгацію санкцій. 

РЕКЛАМА:

Частина співрозмовників "ЄвроПравди" вважають цей варіант основним.

"Індивідуальні санкції проти Росії будуть подовжені у понеділок, 17 березня, під час засідання Foreign Affairs Council – органа, який відповідає безпосередньо за поновлення санкційних режимів і затверджує ці рішення", – заявив один з європейських дипломатів. Він додав, що "ще є час для перемовин та дискусій". 

Наразі європейські перемовники хочуть використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно. 

Найближче засідання послів ЄС заплановане на середу, 12 березня, і наступне – на п’ятницю, 14 березня, – у переддень дедлайну для продовження пакетів індивідуальних санкцій проти росіян та російського бізнесу. 

Деталі у статтіОрбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС

ЄСУгорщинаРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Мирне врегулювання" не раніше 2026 року і "демонтаж" української влади: WP про можливі вимоги РФ
Польські "праві" намагалися заборонити в’їзд до ЄС редакторові "Історичної правди"
фотоУ Києві затримали водія Mercedes, який тікав від поліції: раніше його 12 разів штрафували
Суд арештував одіозного соратника Сальдо за новою підозрою від СБУ
Фігурант справи про земельні махінації в Києві Комарницький виїхав за кордон
відео, фотоВибухи в Івано-Франківську: правоохоронці зʼясували, що росіяни підірвали завербованих підлітків
Усі новини...
ЄС
ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: більшість перебуває в Німеччині та Польщі
ЗМІ розкрили деталі умов, які Угорщина висуває ЄС щодо санкцій проти Росії
США за 4 роки імпортували до ЄС 64% озброєнь, що підкреслює залежність Європи – SIPRI
Останні новини
03:50
Білий дім не каже, чи має механізми примусу Росії до припинення вогню – CNN
02:48
відеоПоліція показала наслідки авіаудару по Костянтинівці
01:58
"Мирне врегулювання" не раніше 2026 року і "демонтаж" української влади: WP про можливі вимоги РФ
01:02
Росіяни масовано обстрілюють Херсон – МВА
00:46
Міністр оборони Франції заявив про "дуже широкий консенсус" щодо України
00:16
У Києві працювала ППО
23:50
У двох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників та пожежі на промислових об’єктах
23:30
Мистецтво бути хворим. Що треба знати про синдром Мюнхгаузена та його симптоми
23:28
Мер Венеції вручив подяку українському військовому, який урятував важкопораненого хлопця
23:14
Як Україна просуває свої інтереси на Близькому Сході. Репортаж з Катару
Усі новини...
Реклама:
Реклама: