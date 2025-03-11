Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

ЕС готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 11 марта 2025, 11:17
ЕС готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций
Фото: Getty Images

В Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций против ЕС, и действие санкционных пакетов с 16 марта прекратится. Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ.

Источник: публикация "ЕвроПравды"

Детали: В публикации отмечается, что речь идет об индивидуальных ограничительных мерах, среди них - ограничение на въезд в ЕС для отдельных граждан и замораживание активов для граждан и предприятий. Действующие санкции действуют только до 15 марта 2025 года, и если их не продлить, то с 16 марта 2025 года ограничения де-юре прекратят действовать.

Реклама:

Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь может идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Впрочем, даже при таком негативном сценарии будет определенный временной лаг для того, чтобы достичь запоздалой договоренности с Венгрией о продлении санкций. В этом поможет брюссельская бюрократия и десятки процедур, которые надо формально осуществить, чтобы россияне получили доступ к замороженным средствам.

Если Венгрия продолжит блокировать продление санкций до 15 марта включительно – будет объявлено, что дискуссия об окончательном решении вносится в повестку дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которая состоится в понедельник, 17 марта. А уже там министры 26 государств ЕС будут искать, как давить на Венгрию, чтобы она согласилась на пролонгацию санкций.

РЕКЛАМА:

Часть собеседников "ЕвроПравды" считают этот вариант основным.

"Индивидуальные санкции против России будут продлены в понедельник, 17 марта, во время заседания Foreign Affairs Council – органа, который отвечает непосредственно за возобновление санкционных режимов и утверждает эти решения", – заявил один из европейских дипломатов. Он добавил, что "еще есть время для переговоров и дискуссий".

Сейчас европейские переговорщики хотят использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть санкционное решение вовремя.

Ближайшее заседание послов ЕС запланировано на среду, 12 марта, и следующее – на пятницу, 14 марта, – в канун дедлайна для продолжения пакетов индивидуальных санкций против россиян и российского бизнеса.

Детали в статьеОрбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС

ЕСВенгрияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ
Польские "правые" пытались запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды"
фотоВ Киеве задержали водителя Mercedes, который убегал от полиции: ранее его 12 раз штрафовали
Суд арестовал одиозного соратника Сальдо по новому подозрению от СБУ
Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу
видео, фотоВзрывы в Ивано-Франковске: правоохранители выяснили, что россияне взорвали завербованных подростков
Все новости...
ЕС
ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: большинство находится в Германии и Польше
СМИ раскрыли детали условий, которые Венгрия выдвигает ЕС по санкциям против России
США за 4 года импортировали в ЕС 64% вооружений, что подчеркивает зависимость Европы – SIPRI
Последние новости
03:50
Белый дом не говорит, имеет ли механизмы принуждения России к прекращению огня – CNN
02:48
видеоПолиция показала последствия авиаудара по Константиновке
01:58
"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ
01:02
Россияне массированно обстреливают Херсон – ГВА
00:46
Министр обороны Франции заявил об "очень широком консенсусе" по Украине
00:16
В Киеве работала ПВО
23:50
В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах
23:30
Искусство быть больным. Что нужно знать о синдроме Мюнхгаузена и его симптомах
23:28
Мэр Венеции вручил благодарность украинскому военному, который спас тяжелораненного парня
23:14
Как Украина продвигает свои интересы на Ближнем Востоке. Репортаж из Катара
Все новости...
Реклама:
Реклама: