87% українців вважають, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях – КМІС

Переважна більшість українців вважають, що Росія має на меті знищити Україну і не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14 лютого – 4 березня

Дослівно соціологи: "87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях".

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Деталі: Соціологи зазначають, що у всіх регіонах України абсолютна більшість (від 80% на Сході і Півдні до 89-90% на Заході і в Центрі) вважають, що Росія не буде зупинятися на вже окупованих територіях.

Крім того, 66% опитаних переконані, що і зараз метою Росії є знищення України і українців (28% вважають, що Росія хоче здійснити фізичний геноцид українців, а 38% – що хоче захопити всю чи більшість території України та знищити українську державність і націю).

інфографіка КМІС

"70% на Заході, 68% у Центрі, 62% на Півдні вважають, що Росія хоче здійснити фізичний геноцид або знищити українську державність і націю. На Сході показник також високий – 46%", – зазначають соціологи.

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Ще 14% вважають, що Росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд. 7% думають, що РФ хоче окупувати весь Донбас, Херсонщину і Запоріжжя.

Лише 4% вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території, і лише 3% – що Росія хоче просто "денацифікувати" і демілітаризувати Україну.

Решта 7% опитаних не змогли відповісти на запитання.

Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький заявив, що ці результати опитування свідчать про те, що хоч українці і "дуже втомилися", але вони "досі категорично проти миру "на будь-яких умовах"".

"Українці доволі гнучкі і готові обговорювати навіть болючі варіанти завершення війни. Водночас українці готові і далі відстоювати свої "червоні лінії" (які полягають у виживанні української нації, збереженні суверенітету та гарантіях безпеки) і точно не збираються просто складати зброю та здаватися на милість ворогу", – підсумував Грушецький.

Дослідження тривало з 14 лютого по 4 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 029 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, які підконтрольні уряду України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.