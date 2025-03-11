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87% украинцев считают, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях – КМИС

Ирина БалачукВторник, 11 марта 2025, 11:16
87% украинцев считают, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях – КМИС
Российский оккупант с картой. Фото иллюстративное из РИА Новости

Подавляющее большинство украинцев считают, что Россия хочет уничтожить Украину и не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14 февраля – 4 марта 

Дословно социологи: "87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях".

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Детали: Социологи отмечают, что во всех регионах Украины абсолютное большинство (от 80% на Востоке и Юге до 89-90% на Западе и в Центре) считают, что Россия не будет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Кроме того, 66% опрошенных убеждены, что и сейчас целью России является уничтожение Украины и украинцев (28% считают, что Россия хочет осуществить физический геноцид украинцев, а 38% – что хочет захватить всю или большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию).

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

"70% на Западе, 68% в Центре, 62% на Юге считают, что Россия хочет осуществить физический геноцид или уничтожить украинскую государственность и нацию. На Востоке показатель также высокий – 46%", - отмечают социологи.

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Еще 14% считают, что Россия хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство. 7% думают, что РФ хочет оккупировать весь Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.

Только 4% считают, что Россия стремится лишь сохранить уже оккупированные территории, и только 3% – что Россия хочет просто "денацифицировать" и демилитаризовать Украину.

Остальные 7% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий заявил, что эти результаты опроса свидетельствуют о том, что хоть украинцы и "очень устали", но они "до сих пор категорически против мира „на любых условиях"".

"Украинцы довольно гибкие и готовы обсуждать даже болезненные варианты завершения войны. В то же время украинцы готовы и дальше отстаивать свои "красные линии" (которые заключаются в выживании украинской нации, сохранении суверенитета и гарантиях безопасности) и точно не собираются просто складывать оружие и сдаваться на милость врагу", – подытожил Грушецкий.

Исследование проходило с 14 февраля по 4 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 029 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, которые подконтрольны правительству Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Росcияоккупацияопрос
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