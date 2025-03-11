В Канаді стало вірусним фото Трюдо, який несе своє крісло після відставки з посади прем'єра
Вівторок, 11 березня 2025, 11:47
В Канаді набуло популярності фото Джастіна Трюдо, зроблене після його зустрічі з наступником Марком Карні, де прем'єр, що залишав посаду, несе своє крісло, символізуючи передачу влади.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Після зустрічі Карні повідомив журналістам, що передача влади буде "швидкою" та "плавною".
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Тим часом фотограф Reuters зафіксував момент, коли Трюдо виносить своє крісло з Палати громад на Парламентському пагорбі, при цьому показуючи язика в камеру.
Зображення швидко набуло популярності в соціальних мережах, де багато хто хвалив Трюдо за почуття гумору.
Слід зазначити, що, згідно з парламентськими правилами, член парламенту, який йде, може придбати копію свого крісла в палаті.
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