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В Канаді стало вірусним фото Трюдо, який несе своє крісло після відставки з посади прем'єра

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоВівторок, 11 березня 2025, 11:47
В Канаді стало вірусним фото Трюдо, який несе своє крісло після відставки з посади прем'єра
Фото Reuters

В Канаді набуло популярності фото Джастіна Трюдо, зроблене після його зустрічі з наступником Марком Карні, де прем'єр, що залишав посаду, несе своє крісло, символізуючи передачу влади.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Після зустрічі Карні повідомив журналістам, що передача влади буде "швидкою" та "плавною".

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Тим часом фотограф Reuters зафіксував момент, коли Трюдо виносить своє крісло з Палати громад на Парламентському пагорбі, при цьому показуючи язика в камеру.

Зображення швидко набуло популярності в соціальних мережах, де багато хто хвалив Трюдо за почуття гумору.

Слід зазначити, що, згідно з парламентськими правилами, член парламенту, який йде, може придбати копію свого крісла в палаті.

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Канадапрем'єр
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