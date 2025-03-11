В Канаде стало вирусным фото Трюдо, который несет свое кресло после отставки с поста премьера
Вторник, 11 марта 2025, 11:47
В Канаде приобрело популярность фото Джастина Трюдо, сделанное после его встречи с преемником Марком Карни, где покидающий пост премьер несет свое кресло, символизируя передачу власти.
Источник: "Европейская правда"
Детали: После встречи Карни сообщил журналистам, что передача власти будет "быстрой" и "плавной".
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Между тем фотограф Reuters зафиксировал момент, когда Трюдо выносит свое кресло из Палаты общин на Парламентском холме, при этом показывая язык в камеру.
Изображение быстро приобрело популярность в социальных сетях, где многие хвалили Трюдо за чувство юмора.
Следует отметить, что, согласно парламентским правилам, уходящий член парламента может приобрести копию своего кресла в палате.
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