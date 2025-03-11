Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

В Канаде стало вирусным фото Трюдо, который несет свое кресло после отставки с поста премьера

Ирина Кутелева, Степан ГафткоВторник, 11 марта 2025, 11:47
В Канаде стало вирусным фото Трюдо, который несет свое кресло после отставки с поста премьера
Фото Reuters

В Канаде приобрело популярность фото Джастина Трюдо, сделанное после его встречи с преемником Марком Карни, где покидающий пост премьер несет свое кресло, символизируя передачу власти.

Источник: "Европейская правда"

Детали: После встречи Карни сообщил журналистам, что передача власти будет "быстрой" и "плавной".

Реклама:

Между тем фотограф Reuters зафиксировал момент, когда Трюдо выносит свое кресло из Палаты общин на Парламентском холме, при этом показывая язык в камеру.

Изображение быстро приобрело популярность в социальных сетях, где многие хвалили Трюдо за чувство юмора.

Следует отметить, что, согласно парламентским правилам, уходящий член парламента может приобрести копию своего кресла в палате.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • В ноябре прошлого года новоизбранный вице-спикер Сейма Литвы Агне Ширинскиене получила в наследство от главы Министерства иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса кабинет без мебели
  • А в апреле 2024 года тогдашнему британскому премьеру Риши Сунаку пришлось реагировать на волну критики из-за того, что на одно из интервью он появился в кроссовках Samba бренда Adidas и этим "разрушил" их популярность.

Канадапремьер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ
Польские "правые" пытались запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды"
фотоВ Киеве задержали водителя Mercedes, который убегал от полиции: ранее его 12 раз штрафовали
Суд арестовал одиозного соратника Сальдо по новому подозрению от СБУ
Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу
видео, фотоВзрывы в Ивано-Франковске: правоохранители выяснили, что россияне взорвали завербованных подростков
Все новости...
Канада
Следующий премьер Канады жестко выступил против давления Трампа
В Канаде выбрали нового премьер-министра в разгар торговой войны с США
США могут смягчить тарифы в отношении Мексики и Канады на следующий день после введения
Последние новости
02:48
видеоПолиция показала последствия авиаудара по Константиновке
01:58
"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ
01:02
Россияне массированно обстреливают Херсон – ГВА
00:46
Министр обороны Франции заявил об "очень широком консенсусе" по Украине
00:16
В Киеве работала ПВО
23:50
В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах
23:30
Искусство быть больным. Что нужно знать о синдроме Мюнхгаузена и его симптомах
23:28
Мэр Венеции вручил благодарность украинскому военному, который спас тяжелораненного парня
23:14
Как Украина продвигает свои интересы на Ближнем Востоке. Репортаж из Катара
23:01
Эрдоган призвал Россию "конструктивно ответить" на предложение перемирия от США
Все новости...
Реклама:
Реклама: