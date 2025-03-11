У Києві патрульний відкрив вогонь по "Мерседесу", який порушив ПДР і почав тікати

У Дніпровському районі Києва патрульний поліцейський відкрив вогонь по автомобілю Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, але не виконав вимоги правоохоронця і втік.

Джерело: Патрульна поліція Києва у Facebook, Telegram-канал "Левый берег Киев"

Дослівно: "Під час патрулювання у Дніпровському районі, інспектори виявили та зупинили керманича автомобіля Mercedes, який порушив ПДР. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події".

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Деталі: Правоохоронці повідомили, що для припинення протиправних дій інспектор здійснив один постріл у напрямку транспортного засобу, проте водій Mercedes продовжив рух.

"Наразі ми розшукуємо порушника. Обставини події фіксуються слідчо-оперативною групою", - говориться у повідомленні.