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В Киеве патрульный открыл огонь по "Мерседесу", который нарушил ПДД и начал скрываться

Станислав ПогориловВторник, 11 марта 2025, 12:40
В Киеве патрульный открыл огонь по Мерседесу, который нарушил ПДД и начал скрываться
иллюстративное фото: Патрульная полиция Киэва

В Днепровском районе Киева патрульный полицейский открыл огонь по автомобилю Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, но не выполнил требования правоохранителя и скрылся.

Источник: Патрульная полиция Киева в Facebook, Telegram-канал "Левый берег Киев"

Дословно: "Во время патрулирования в Днепровском районе, инспекторы обнаружили и остановили водителя автомобиля Mercedes, который нарушил ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на сотрудников полиции и уехал с места происшествия".

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Детали: Правоохранители сообщили, что для прекращения противоправных действий инспектор произвел один выстрел в направлении транспортного средства, однако водитель Mercedes продолжил движение.

"Сейчас мы разыскиваем нарушителя. Обстоятельства происшествия фиксируются следственно-оперативной группой", - говорится в сообщении.

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Киевполициячрезвычайное происшествие
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