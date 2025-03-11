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Білий дім вже зарахував до "перемог" Трампа переговори в Саудівській Аравії щодо України

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 11 березня 2025, 13:15
Білий дім вже зарахував до перемог Трампа переговори в Саудівській Аравії щодо України
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Білий дім до 50 днів на посаді президента США Дональда Трампа опублікував список 50 "перемог", до якого під 16-м номером зараховано переговори в Саудівській Аравії щодо врегулювання війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Білого дому

Дослівно: "Перемога ніколи не припиняється – і президент Трамп тільки починає. Ось 50 перемог американського народу за перші 50 днів президентства Трампа".

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Деталі: 16-им у списку "перемог" зазначено пункт про зусилля Трампа до миру у всьому світі. "Президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів, провівши історичні мирні переговори в Саудівській Аравії, прагнучи миру", – зазначено однією з "перемог" у повідомленні Білого дому.

Що було раніше:

  • 11 березня у Джидді почалися перемовини між делегаціями України та США щодо врегулювання російсько-української війни. Вони відбуваються у розвиток переговорів американської сторони з росіянами, що пройшли 18 лютого в Ер-Ріяді.
  • У Кремлі заявили, що США "якимось чином" проінформують Росію про підсумки американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії.
  • Перед цим агентство Bloomberg повідомило, що спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним.

Трампросійсько-українська війнаСаудівська Аравіяпереговори
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