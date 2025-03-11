Білий дім вже зарахував до "перемог" Трампа переговори в Саудівській Аравії щодо України

Білий дім до 50 днів на посаді президента США Дональда Трампа опублікував список 50 "перемог", до якого під 16-м номером зараховано переговори в Саудівській Аравії щодо врегулювання війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Білого дому

Дослівно: "Перемога ніколи не припиняється – і президент Трамп тільки починає. Ось 50 перемог американського народу за перші 50 днів президентства Трампа".

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Деталі: 16-им у списку "перемог" зазначено пункт про зусилля Трампа до миру у всьому світі. "Президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів, провівши історичні мирні переговори в Саудівській Аравії, прагнучи миру", – зазначено однією з "перемог" у повідомленні Білого дому.

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