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Белый дом уже причислил к "победам" Трампа переговоры в Саудовской Аравии относительно Украины

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 11 марта 2025, 13:15
Белый дом уже причислил к победам Трампа переговоры в Саудовской Аравии относительно Украины
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Белый дом к 50 дням на посту президента США Дональда Трампа опубликовал список 50 "побед", в который под 16-м номером зачислены переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома

Дословно: "Победа никогда не прекращается - и президент Трамп только начинает. Вот 50 побед американского народа за первые 50 дней президентства Трампа".

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Детали: 16-м в списке "побед" указан пункт об усилиях Трампа к миру во всем мире. "Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии, стремясь к миру", - указано одной из „побед" в сообщении Белого дома.

Что предшествовало:

  • 11 марта в Джидде начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны. Они происходят в развитие переговоров американской стороны с россиянами, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде.
  • В Кремле заявили, что США "каким-то образом" проинформируют Россию об итогах американско-украинских переговоров в Саудовской Аравии.
  • Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.

Трампроссийско-украинская войнаСаудовская Аравияпереговоры
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