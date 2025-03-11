Белый дом уже причислил к "победам" Трампа переговоры в Саудовской Аравии относительно Украины

Белый дом к 50 дням на посту президента США Дональда Трампа опубликовал список 50 "побед", в который под 16-м номером зачислены переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома

Дословно: "Победа никогда не прекращается - и президент Трамп только начинает. Вот 50 побед американского народа за первые 50 дней президентства Трампа".

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Детали: 16-м в списке "побед" указан пункт об усилиях Трампа к миру во всем мире. "Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии, стремясь к миру", - указано одной из „побед" в сообщении Белого дома.

Что предшествовало: