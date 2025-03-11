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Вікторія Гончарук увійшла до списку лідерок УП.100 Сила жінок 

Вівторок, 11 березня 2025, 13:21
Вікторія Гончарук увійшла до списку лідерок УП.100 Сила жінок 
Колаж УП

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українок, які увійшли до рейтингу лідерів УП 100. Сила жінок. Однією з переможниць у категорії "Захисниці" стала парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри" Вікторія "Торі" Гончарук. 

Вікторія об’їздила світ, мала амбітні плани у сфері бізнесу і фінансів, працювала на Волл-стріт у найбільшому банку США. Та коли почалася повномасштабна війна, сестра, мама і тато дівчини долучилися до лав захисників України. Тож спочатку вона займалася волонтерською діяльністю: збирала кошти та займалася постачанням засобів з тактичної медицини. А взимку 2022-го Вікторія вирішила, що має повернутися в Україну і долучитися до війська.

"Торі" пройшла вишкіл у медичному добровольчому батальйоні "Госпітальєри", а згодом поїхала на фронт. Спочатку вона працювала на Авдіївському й Запорізькому напрямках, та невдовзі стала головною у своєму екіпажі й почала служити на Бахмутському напрямку в складі бригади, де також служить її сестра. 

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"Кожен новачок має працювати над тим, щоб завоювати увагу, але дівчатам трішки більше через упереджене ставлення. Але якщо ти не опустиш руки й покажеш, що ти хороший боєць, що ти прийшла туди з правильною метою, будеш до останнього працювати, то отримаєш повагу від людей", - поділилася Гончарук в інтерв’ю УП

Крім роботи парамедикинею, Вікторія також бере участь у military-tech проєктах з українськими розробниками. Дівчина переконана, що основним пріоритетом в технічному забезпеченні війська має бути розвиток, використання і вкорінення штучного інтелекту. 

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