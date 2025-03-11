Виктория Гончарук вошла в список лидеров УП.100 Сила женщин

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинок, которые вошли в рейтинг лидеров УП 100. Сила женщин. Одной из победительниц в категории "Защитницы" стала парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" Виктория "Тори" Гончарук.

Виктория объездила мир, имела амбициозные планы в сфере бизнеса и финансов, работала на Уолл-стрит в крупнейшем банке США. Но когда началась полномасштабная война, сестра, мама и папа девушки присоединились в ряды защитников Украины. Поэтому сначала она занималась волонтерской деятельностью: собирала средства и занималась поставкой средств по тактической медицине. А зимой 2022-го Виктория решила, что должна вернуться в Украину и присоединиться к армии.

"Тори" прошла обучение в медицинском добровольческом добровольческом батальоне „Госпитальеры", а затем поехала на фронт. Сначала она работала на Авдеевском и Запорожском направлениях, но вскоре стала главной в своем экипаже и начала служить на Бахмутском направлении в составе бригады, где также служит ее сестра.

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"Каждый новичок должен работать над тем, чтобы завоевать внимание, но девушкам немного больше из-за предвзятого отношения. Но если ты не опустишь руки и покажешь, что ты хороший боец, что ты пришла туда с правильной целью, будешь до последнего работать, то получишь уважение от людей", - поделилась Гончарук в интервью УП.

Кроме работы парамедиком, Виктория также участвует в military-tech проектах с украинскими разработчиками. Девушка убеждена, что основным приоритетом в техническом обеспечении войска должно быть развитие, использование и укоренение искусственного интеллекта.

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