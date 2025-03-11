Звільнені з полону учасники руху опору зможуть отримати статус УБД

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку надання статусу учасника бойових дій. Відтепер колишні полонені, які брали участь у русі опору та виконували завдання Сил спеціальних операцій ЗСУ на добровільній і конфіденційній основі, зможуть отримати статус УБД.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: Учасники руху опору, які перебували в полоні, відтепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони вніс зміни до відповідного Порядку".

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Деталі: Повідомляється, що на отримання статусу можуть претендувати колишні полонені, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань у межах руху опору, за винятком тих, хто свідомо здався ворогу.

Оновлений Порядок також уточнює критерії надання цього статусу.

Зміни торкнулися і складу спеціальної комісії, що ухвалює рішення про надання статусу учасника бойових дій: із неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Крім того, до роботи комісії тепер можуть долучатися не лише командири військових частин, а й військовослужбовці.