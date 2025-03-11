Освобожденные из плена участники движения сопротивления смогут получить статус УБД

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок предоставления статуса участника боевых действий. Отныне бывшие пленные, которые принимали участие в движении сопротивления и выполняли задачи Сил специальных операций ВСУ на добровольной и конфиденциальной основе, смогут получить статус УБД.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: Участники движения сопротивления, которые находились в плену, отныне имеют право на получение статуса участника боевых действий. Кабинет Министров Украины по инициативе Минобороны внес изменения в соответствующий Порядок".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на получение статуса могут претендовать бывшие пленные, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекались Силами специальных операций ВСУ к выполнению задач в рамках движения сопротивления, за исключением тех, кто сознательно сдался врагу.

Обновленный Порядок также уточняет критерии предоставления этого статуса.

Изменения коснулись и состава специальной комиссии, принимающей решение о предоставлении статуса участника боевых действий: из нее исключили расформированный Кадровый центр Сил специальных операций ВСУ. Кроме того, к работе комиссии теперь могут привлекаться не только командиры воинских частей, но и военнослужащие.