Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Освобожденные из плена участники движения сопротивления смогут получить статус УБД

Анастасия ПроцВторник, 11 марта 2025, 16:43
Освобожденные из плена участники движения сопротивления смогут получить статус УБД
фото: МОУ

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок предоставления статуса участника боевых действий. Отныне бывшие пленные, которые принимали участие в движении сопротивления и выполняли задачи Сил специальных операций ВСУ на добровольной и конфиденциальной основе, смогут получить статус УБД.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: Участники движения сопротивления, которые находились в плену, отныне имеют право на получение статуса участника боевых действий. Кабинет Министров Украины по инициативе Минобороны внес изменения в соответствующий Порядок".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на получение статуса могут претендовать бывшие пленные, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекались Силами специальных операций ВСУ к выполнению задач в рамках движения сопротивления, за исключением тех, кто сознательно сдался врагу.

Обновленный Порядок также уточняет критерии предоставления этого статуса.

Изменения коснулись и состава специальной комиссии, принимающей решение о предоставлении статуса участника боевых действий: из нее исключили расформированный Кадровый центр Сил специальных операций ВСУ. Кроме того, к работе комиссии теперь могут привлекаться не только командиры воинских частей, но и военнослужащие.

Минобороныпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
США возобновляют поставки Украине модернизированных высокоточных бомб GLSDB – Reuters
В Дании раскритиковали генсека НАТО и Трампа за высказывания об аннексии Гренландии
обновляетсяРоссийские войска атаковали беспилотниками Харьков: среди семи пострадавших есть дети
У Трампа не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей
Трамп допускает, что аннексия Гренландии состоится
Путин: Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но есть ряд вопросов
Все новости...
Минобороны
Хищение на 246 млн в сфере обороны: еще одному фигуранту избрали мерой пресечения залог
Смертельный хаос. Что происходит с оборонными закупками на фоне остановки помощи от США
Минобороны разрешило использовать ВСУ отечественную систему дымопуска
Последние новости
06:28
США возобновляют поставки Украине модернизированных высокоточных бомб GLSDB – Reuters
06:01
Россия использует против НАТО те же нарративы, что и перед вторжением в Украину – ISW
05:03
В Краснодарском крае России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод
04:29
гандболСнова минимальное поражение: сборная Украины проиграла Косово в матче отбора на ЧЕ
04:15
Большинство американцев считают Трампа "слишком тесно связанным" с Россией – опрос
03:40
Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, еще 1700 считаются пропавшими без вести
03:11
Полиция Бельгии провела обыски из-за нового коррупционного скандала в Европарламенте
02:46
В Дании раскритиковали генсека НАТО и Трампа за высказывания об аннексии Гренландии
01:51
Федеральный суд США обязал администрацию Трампа восстановить уволенных госслужащих
00:34
Трамп просит Верховный суд разблокировать указ об отмене гражданства по праву рождения
Все новости...
Реклама:
Реклама: