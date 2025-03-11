Суд виправдав обвинувачених у справі про стрілянину біля Хмельницького СБУ в 2014 році

11 березня Хмельницький міськрайонний суд виправдав колишнього очільника обласного управління СБУ Віктора Крайтора та бійця спецпідрозділу "Альфа" у справі про вбивство місцевих активістів Майдану під будівлею СБУ 19 лютого 2014 року.

Джерело: кореспондентка "Суспільне Хмельницький" із зали суду

Деталі: Як повідомляє видання, рішення ухвалив суддя Олег Антонюк. Суд виправдав Віктора Крайтора за трьома статтями Кримінального кодексу України:

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перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365);

вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119);

необережне тяжке тілесне ушкодження (ст. 128).

Також суд скасував арешт майна Крайтора, а саме 1/3 квартири у Києві, накладений у 2019 році.

Крім того, суддя виправда бійця спецпідрозділу "Альфа", який, за версією слідства, здійснював стрілянину.

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Також суд скасував запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для обох обвинувачених.

Водночас, рішення суду викликало обурення серед учасників протестів, які постраждали внаслідок стрілянини.

Учасник Революції Гідності у Хмельницькому, який отримав поранення 19 лютого 2014 року, Олександр Полудніцин заявив:

"Вироком не задоволений, тому що всім, хто при розумі, зрозуміло, хто стріляв і хто винен. Той дав команду, а той вистрілив. Що ж тут не зрозуміло?"

За словами Полудніцина, у 2014 році він спершу був на мітингу на Майдані Незалежності, потім вирушив до управління СБУ, де отримав поранення під час стрілянини.

Ірина Шеремет, чия мати Людмила загинула від кулі під час тих подій, також вважає рішення суду несправедливим:

"Звичайно незадоволена. Чекали 11 років, тато не дочекався. Ходила на суди, відкладала справи, роботу, все на світі. Чекала справедливості, звичайно надія в нас була".

Екскерівник СБУ у Хмельницькій області Віктор Крайтор назвав вирок справедливим:

Пряма мова Крайтора: "Я вважаю, вирок справедливий. Це одне єдине законне рішення, яке прийняв суддя. Дякую".

Деталі: Попри виправдувальний вирок, потерпілі заявили, що будуть подавати апеляцію.

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