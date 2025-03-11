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Суд оправдал обвиняемых по делу о стрельбе возле Хмельницкого СБУ в 2014 году

Анастасия ПроцВторник, 11 марта 2025, 18:17
Суд оправдал обвиняемых по делу о стрельбе возле Хмельницкого СБУ в 2014 году
БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СБУ В ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР КРАЙТОР. ФОТО: INSIDER

11 марта Хмельницкий горрайонный суд оправдал бывшего главу областного управления СБУ Виктора Крайтора и бойца спецподразделения "Альфа" по делу об убийстве местных активистов Майдана под зданием СБУ 19 февраля 2014 года.

Источник: корреспондентка "Суспільне Хмельницький" из зала суда

Детали: Как сообщает издание, решение принял судья Олег Антонюк. Суд оправдал Виктора Крайтора по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

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  • превышение служебных полномочий (ч. 2 ст. 365);
  • убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119);
  • неосторожное тяжкое телесное повреждение (ст. 128).

Также суд отменил арест имущества Крайтора, а именно 1/3 квартиры в Киеве, наложенный в 2019 году.

Кроме того, судья оправдала бойца спецподразделения "Альфа", который, по версии следствия, осуществлял стрельбу.

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Также суд отменил меру пресечения в виде личного обязательства для обоих обвиняемых.

В то же время, решение суда вызвало возмущение среди участников протестов, пострадавших в результате стрельбы.

Участник Революции Достоинства в Хмельницком, который получил ранения 19 февраля 2014 года, Александр Полудницын заявил:

"Приговором не доволен, потому что всем, кто в здравом уме, понятно, кто стрелял и кто виноват. Тот дал команду, а тот выстрелил. Что же здесь не понятно?"

По словам Полудницына, в 2014 году он сначала был на митинге на Майдане Независимости, потом отправился в управление СБУ, где получил ранение во время стрельбы.

Ирина Шеремет, чья мать Людмила погибла от пули во время тех событий, также считает решение суда несправедливым:

"Конечно недовольна. Ждали 11 лет, папа не дождался. Ходила на суды, откладывала дела, работу, все на свете. Ждала справедливости, конечно надежда у нас была".

Экс-руководитель СБУ в Хмельницкой области Виктор Крайтор назвал приговор справедливым:

Прямая речь Крайтора: "Я считаю, приговор справедлив. Это одно единственное законное решение, которое принял судья. Спасибо".

Детали: Несмотря на оправдательный приговор, потерпевшие заявили, что будут подавать апелляцию.

Напомним:

  • 19 февраля 2014 года во время событий Революции достоинства под стенами областного СБУ произошла стрельба. Тогда погибли два человека, 72-летняя хмельничанка Людмила Шеремет и 21-летний Дмитрий Пагор с Чемеровеччины, десять - травмировались.
  • 20 февраля начальника СБУ Хмельницкой области Виктора Крайтора арестовали сразу после его отчета в облсовете и доставили в военную прокуратуру. Он признал свою вину, после чего представители военной прокуратуры в зале совета сообщили, что против него возбуждено уголовное дело.
  • В марте 2015 года Военная прокуратура Западного региона закрыла производство в отношении Виктора Крайтора из-за "отсутствия состава преступления".
    В феврале 2018 года журналист Даниил Мокрик для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" издал расследование, в котором говорилось о том, что в октябре 2017 года вышел на пенсию без всякого наказания, а за год до того купил себе Porsche Cayenne за 1,5 млн грн.
  • В декабре 2018 года суд отпустил под личное обязательство Крайтора, подозреваемого по делу об убийстве местных активистов Майдана.

ХмельницкийсудМайдан
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