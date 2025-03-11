Суд оправдал обвиняемых по делу о стрельбе возле Хмельницкого СБУ в 2014 году
11 марта Хмельницкий горрайонный суд оправдал бывшего главу областного управления СБУ Виктора Крайтора и бойца спецподразделения "Альфа" по делу об убийстве местных активистов Майдана под зданием СБУ 19 февраля 2014 года.
Источник: корреспондентка "Суспільне Хмельницький" из зала суда
Детали: Как сообщает издание, решение принял судья Олег Антонюк. Суд оправдал Виктора Крайтора по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- превышение служебных полномочий (ч. 2 ст. 365);
- убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119);
- неосторожное тяжкое телесное повреждение (ст. 128).
Также суд отменил арест имущества Крайтора, а именно 1/3 квартиры в Киеве, наложенный в 2019 году.
Кроме того, судья оправдала бойца спецподразделения "Альфа", который, по версии следствия, осуществлял стрельбу.
Также суд отменил меру пресечения в виде личного обязательства для обоих обвиняемых.
В то же время, решение суда вызвало возмущение среди участников протестов, пострадавших в результате стрельбы.
Участник Революции Достоинства в Хмельницком, который получил ранения 19 февраля 2014 года, Александр Полудницын заявил:
"Приговором не доволен, потому что всем, кто в здравом уме, понятно, кто стрелял и кто виноват. Тот дал команду, а тот выстрелил. Что же здесь не понятно?"
По словам Полудницына, в 2014 году он сначала был на митинге на Майдане Независимости, потом отправился в управление СБУ, где получил ранение во время стрельбы.
Ирина Шеремет, чья мать Людмила погибла от пули во время тех событий, также считает решение суда несправедливым:
"Конечно недовольна. Ждали 11 лет, папа не дождался. Ходила на суды, откладывала дела, работу, все на свете. Ждала справедливости, конечно надежда у нас была".
Экс-руководитель СБУ в Хмельницкой области Виктор Крайтор назвал приговор справедливым:
Прямая речь Крайтора: "Я считаю, приговор справедлив. Это одно единственное законное решение, которое принял судья. Спасибо".
Детали: Несмотря на оправдательный приговор, потерпевшие заявили, что будут подавать апелляцию.
Напомним:
- 19 февраля 2014 года во время событий Революции достоинства под стенами областного СБУ произошла стрельба. Тогда погибли два человека, 72-летняя хмельничанка Людмила Шеремет и 21-летний Дмитрий Пагор с Чемеровеччины, десять - травмировались.
- 20 февраля начальника СБУ Хмельницкой области Виктора Крайтора арестовали сразу после его отчета в облсовете и доставили в военную прокуратуру. Он признал свою вину, после чего представители военной прокуратуры в зале совета сообщили, что против него возбуждено уголовное дело.
- В марте 2015 года Военная прокуратура Западного региона закрыла производство в отношении Виктора Крайтора из-за "отсутствия состава преступления".
В феврале 2018 года журналист Даниил Мокрик для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" издал расследование, в котором говорилось о том, что в октябре 2017 года вышел на пенсию без всякого наказания, а за год до того купил себе Porsche Cayenne за 1,5 млн грн.
- В декабре 2018 года суд отпустил под личное обязательство Крайтора, подозреваемого по делу об убийстве местных активистов Майдана.