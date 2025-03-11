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"Не хотів наражати на ще більшу небезпеку": Венс прокоментував критику від двоюрідного брата

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 18:37
Не хотів наражати на ще більшу небезпеку: Венс прокоментував критику від двоюрідного брата
Фото - Getty Images

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс прокоментував заяви свого двоюрідного брата Нейта Венса, який воював на боці України і критикував його за ставлення до президента Володимира Зеленського під час сварки в Овальному офісі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Fox News

Деталі: У неділю, 10 березня, французьке видання Le Figaro опублікувало інтерв’ю з Нейтом Венсом, де той назвав свого брата і президента США Дональда Трампа "корисними ідіотами" господаря Кремля Володимира Путіна, а також заявив, що вони влаштували "засідку" Зеленському в Овальному кабінеті.

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У заяві для Fox News американський віцепрезидент сказав, що ніколи не говорив публічно про службу свого двоюрідного брата, тому що "не хотів піддавати його життя більшій небезпеці, ніж вона вже була".

"Що стосується його критики, то я не зацікавлений сперечатися з ним публічно, але я відчуваю необхідність звернути увагу на одне питання: його невдалу спробу зв'язатися зі мною", – сказав він.

За словами Венса, він не знає, чому його брат вирішив звертатися з ним через його сенатський офіс, а не через матір, батька чи сестру, з якими він "регулярно контактує".

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Віцепрезидент додав, що він "завжди вважав Нейта найсильнішою людиною, яку знав", і що він "завжди радий поговорити з ним".

Нагадаємо, український президент достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Зеленський "не готовий до миру".

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США
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