У Раді Європи закликали Росію припинити репресії в тимчасово окупованому Криму

Комітет міністрів Ради Європи закликав Росію припинити порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму.

Джерело: як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Ради Європи, про це йдеться у рішенні Комітету щодо міждержавної справи "Україна проти Росії" стосовно Криму, ухваленому на останньому щоквартальному засіданні з нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ

Деталі: Комітет міністрів Ради Європи закликав РФ відновити застосування в Криму українського законодавства, припинити практики, що є порушенням Європейської конвенції з прав людини, і звільнити всіх кримських політв’язнів.

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Комітет міністрів засудив такі порушення Росією Конвенції та міжнародного гуманітарного права, як жорстоке поводження та катування, свавільні затримання, утримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, насильницькі зникнення. Москву закликають припинити ці дії, забезпечити для ув’язнених доступ до незалежної правової допомоги і медичної допомоги, дозволити спілкування з родинами.

Росію закликають дозволити незалежним міжнародним органам контролювати стан здоров’я та умови утримання ув’язнених, а також подавати список затриманих осіб, щоб Комітет міг контролювати прогрес їхнього звільнення.

РФ закликають припинити практику переміщення ув'язнених в Криму на територію Російської Федерації та повернути на півострів тих, кого вже вивезли до Росії.

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Комітет міністрів закликав Росію припинити дискримінацію і переслідування кримських татар, забезпечити право на освіту у Криму кримськотатарською та українською мовами, припинити переслідування україномовних дітей і вчителів, скасувати незаконне обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною, припинити та скасувати експропріацію власності, забезпечити юридичну можливість і належні умови для виходу з російського громадянства.

"Комітет міністрів запропонував органам влади 46 держав-членів Ради Європи вивчити всі можливості забезпечення виконання цього рішення з метою забезпечити відповідальність за серйозні порушення міжнародного права", – йдеться у заяві.

У КМРЄ нагадали, що Росія і далі зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, попри її виключення з Ради Європи.

Нагадаємо, президент ЄСПЛ казав, що розгляд міждержавних справ проти Росії є для суду пріоритетом. Таких наразі п’ять – чотири "українські" та одна "грузинська".

У згаданій справі "Україна проти Росії (щодо Криму)" вже винесене рішення по суті.