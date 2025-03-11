Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

У Раді Європи закликали Росію припинити репресії в тимчасово окупованому Криму

Марія Ємець, Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 19:45
У Раді Європи закликали Росію припинити репресії в тимчасово окупованому Криму
Фото - Getty Images

Комітет міністрів Ради Європи закликав Росію припинити порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму.

Джерело: як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Ради Європи, про це йдеться у рішенні Комітету щодо міждержавної справи "Україна проти Росії" стосовно Криму, ухваленому на останньому щоквартальному засіданні з нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ

Деталі: Комітет міністрів Ради Європи закликав РФ відновити застосування в Криму українського законодавства, припинити практики, що є порушенням Європейської конвенції з прав людини, і звільнити всіх кримських політв’язнів. 

Реклама:

Комітет міністрів засудив такі порушення Росією Конвенції та міжнародного гуманітарного права, як жорстоке поводження та катування, свавільні затримання, утримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, насильницькі зникнення. Москву закликають припинити ці дії, забезпечити для ув’язнених доступ до незалежної правової допомоги і медичної допомоги, дозволити спілкування з родинами.

Росію закликають дозволити незалежним міжнародним органам контролювати стан здоров’я та умови утримання ув’язнених, а також подавати список затриманих осіб, щоб Комітет міг контролювати прогрес їхнього звільнення. 

РФ закликають припинити практику переміщення ув'язнених в Криму на територію Російської Федерації та повернути на півострів тих, кого вже вивезли до Росії.

РЕКЛАМА:

Комітет міністрів закликав Росію припинити дискримінацію і переслідування кримських татар, забезпечити право на освіту у Криму кримськотатарською та українською мовами, припинити переслідування україномовних дітей і вчителів, скасувати незаконне обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною, припинити та скасувати експропріацію власності, забезпечити юридичну можливість і належні умови для виходу з російського громадянства.

"Комітет міністрів запропонував органам влади 46 держав-членів Ради Європи вивчити всі можливості забезпечення виконання цього рішення з метою забезпечити відповідальність за серйозні порушення міжнародного права", – йдеться у заяві.

У КМРЄ нагадали, що Росія і далі зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, попри її виключення з Ради Європи. 

Нагадаємо, президент ЄСПЛ казав, що розгляд міждержавних справ проти Росії є для суду пріоритетом. Таких наразі п’ять – чотири "українські" та одна "грузинська". 

У згаданій справі "Україна проти Росії (щодо Криму)" вже винесене рішення по суті.

КримРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Харкові військовий ТЦК застосував травматичний автомат в сутичці з цивільним, який бився кастетом
Генштаб заперечує "оточення" на Курщині: всі заяви про це – політичний тиск
фото, відеоСБУ: За даними слідства, в активіста Ганула стріляв дезертир
Вбивство активіста Ганула: затримали підозрюваного
У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, щоб покласти край "шантажу" – FT
Підозрювана в незаконному збагаченні екснардепка "Слуги народу" визнала провину
Усі новини...
Крим
"АТЕШ": Партизани перешкодили окупантам перекинути паливо з Криму в Запорізьку область
Неїжпапа анонсував нову атаку на Кримський міст: Бог любить трійцю
Викрали дітей з Херсона: очільникам "МОЗ" тимчасово окупованого Криму повідомили про підозру
Останні новини
19:23
У Туреччині у будинку контрабандиста знайшли середньовічну мумію
19:23
Зеленський на слова Путіна про припинення вогню: "Тут було більше бравади"
19:15
Китай почав погрожувати компанії, яка продає США порти Панамського каналу
19:12
Зеленський: Курська операція виконала своє завдання
19:09
Зеленський каже, що у Джидді говорили про території, але це не було включено у порядок зустрічі
19:02
Син військового та дівчина із хворим серцем: до України повернули чотирьох підлітків з окупації
18:55
Естонія закликає позбавити Угорщину права голосу в ЄС
18:51
У Балтійському морі відремонтували пошкоджений кабель між Фінляндією та Німеччиною
18:44
Рубіо висловив "обережний оптимізм" щодо переговорів РФ та США
18:38
У Харкові військовий ТЦК застосував травматичний автомат в сутичці з цивільним, який бився кастетом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: