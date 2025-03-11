Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

В Совете Европы призвали Россию прекратить репрессии во временно оккупированном Крыму

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 11 марта 2025, 19:45
В Совете Европы призвали Россию прекратить репрессии во временно оккупированном Крыму
Фото - Getty Images

Комитет министров Совета Европы напомнил о продолжающихся нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и призвал прекратить эти действия.

Источнк: как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Совета Европы, об этом говорится в решении Комитета по межгосударственному делу "Украина против России" в отношении Крыма, принятом на последнем ежеквартальном заседании по надзору за выполнением решений ЕСПЧ

Детали: Комитет министров Совета Европы призвал РФ возобновить применение в Крыму украинского законодательства, прекратить практики, являющиеся нарушением Европейской конвенции по правам человека, и освободить всех крымских политзаключенных.

Реклама:

Комитет министров осудил такие нарушения Россией Конвенции и международного гуманитарного права, как жестокое обращение и пытки, произвольные задержания, содержание под стражей без связи с внешним миром, насильственные исчезновения. Москву призывают прекратить эти действия, обеспечить для заключенных доступ к независимой правовой помощи и медицинской помощи, разрешить общение с семьями.

Россию призывают разрешить независимым международным органам контролировать состояние здоровья и условия содержания заключенных, а также подавать список задержанных лиц, чтобы Комитет мог контролировать прогресс их освобождения.

РФ призывают прекратить практику перемещения заключенных в Крыму на территорию Российской Федерации и вернуть на полуостров тех, кого уже вывезли в Россию.

РЕКЛАМА:

Комитет министров призвал Россию прекратить дискриминацию и преследование крымских татар, обеспечить право на образование в Крыму на крымскотатарском и украинском языках, прекратить преследование украиноязычных детей и учителей, отменить незаконное ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной, прекратить и отменить экспроприацию собственности, обеспечить юридическую возможность и надлежащие условия для выхода из российского гражданства.

"Комитет министров предложил органам власти 46 государств-членов Совета Европы изучить все возможности обеспечения выполнения этого решения с целью обеспечить ответственность за серьезные нарушения международного права", – говорится в заявлении.

В КМСЕ напомнили, что Россия и дальше обязана выполнять решение ЕСПЧ, несмотря на ее исключение из Совета Европы.

Напомним, президент ЕСПЧ говорил, что рассмотрение межгосударственных дел против России является для суда приоритетом. Таких сейчас пять – четыре "украинских" и одно "грузинское".

В упомянутом деле "Украина против России (относительно Крыма)" уже вынесено решение по существу.

КрымРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Фактически готовит отказ": Зеленский прокомментировал заявление Путина о перемирии
Путин: Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но есть ряд вопросов
Рада одобрила скидку 50% для штрафов за нарушение воинского учета
Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов в рамках инициативы ERA
В Украине теплеет, но на выходных ожидаются дожди и мокрый снег
Помощник Путина заявил, что Россия не хочет временного перемирия
Все новости...
Крым
"АТЕШ": Партизаны помешали оккупантам перебросить топливо из Крыма в Запорожскую область
Неижпапа анонсировал новую атаку на Крымский мост: Бог любит троицу
Похитили детей из Херсона: руководителям "МОЗ" временно оккупированного Крыма сообщили о подозрении
Последние новости
22:43
Генштаб: 41 раз силы РФ атаковали на Покровском направлении
22:24
Президент Португалии распустил парламент и назначил досрочные выборы
22:22
Bloomberg: ЕС пошел на уступки Венгрии, чтобы разблокировать продление санкций против РФ
22:20
В вегетативном состоянии и без выплат. Что происходит с бойцами, которых после тяжелых ранений списывают со службы
22:07
обновляетсяРоссийские войска атаковали беспилотниками Харьков: среди пострадавших есть дети
22:00
Макрон требует у правительства быстро найти деньги на дополнительные военные расходы
21:55
Российская армия атаковала Купянский район на Харьковщине, пострадал мужчина
21:46
Новости экономики 13 марта: новый подход к экономии электроэнергии, масштабные увольнения в КГГА
21:27
У Трампа не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей
21:25
"Фактически готовит отказ": Зеленский прокомментировал заявление Путина о перемирии
Все новости...
Реклама:
Реклама: