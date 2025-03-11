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Ле Пен розкритикувала Макрона, бо він "грає на страхах" війни Росії проти Європи

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 19:57
Ле Пен розкритикувала Макрона, бо він грає на страхах війни Росії проти Європи
Марін Ле Пен. Getty Images

Де-факто лідерка ультраправого "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен вважає, що президент Франції Емманюель Макрон, який заявив про загрозу російського нападу на Європу, "грає на страхах".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: На думку Ле Пен, під час промови Макрона минулого тижня "всі бачили, що він грає на страхах".

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"Немає жодного француза, який би не зрозумів, що Еммануель Макрон у дуже войовничому тоні практично пояснює нам, що ми повинні перетворити заводи з виробництва серветок на заводи з виробництва зброї, тому що війна (в Європі – ред.) настане завтра", – вважає політикиня.

Вона також засудила "гру в позерство" з боку французького президента.

У зверненні 5 березня Емманюель Макрон заявив, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, включно з Францією, і не бачить причин вірити, що вона зупинилась би на Україні.

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Він також підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

Читайте повний текст історичної промови Макрона на сайті "ЄвроПравди".

МакронФранція
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