Ле Пен раскритиковала Макрона, потому что он "играет на страхах" войны России против Европы
Де-факто лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявил об угрозе российского нападения на Европу, "играет на страхах".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro
Детали: По мнению Ле Пен, во время речи Макрона на прошлой неделе "все видели, что он играет на страхах".
"Нет ни одного француза, который бы не понял, что Эммануэль Макрон в очень воинственном тоне практически объясняет нам, что мы должны превратить заводы по производству салфеток на заводы по производству оружия, потому что война (в Европе – ред.) наступит завтра", – считает политик.
Она также осудила "игру в позерство" со стороны французского президента.
В обращении 5 марта Эмманюэль Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, включая Францию, и не видит причин верить, что она остановилась бы на Украине.
Он также подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.
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