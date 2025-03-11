Ле Пен раскритиковала Макрона, потому что он "играет на страхах" войны России против Европы

Де-факто лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявил об угрозе российского нападения на Европу, "играет на страхах".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: По мнению Ле Пен, во время речи Макрона на прошлой неделе "все видели, что он играет на страхах".

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"Нет ни одного француза, который бы не понял, что Эммануэль Макрон в очень воинственном тоне практически объясняет нам, что мы должны превратить заводы по производству салфеток на заводы по производству оружия, потому что война (в Европе – ред.) наступит завтра", – считает политик.

Она также осудила "игру в позерство" со стороны французского президента.

В обращении 5 марта Эмманюэль Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, включая Францию, и не видит причин верить, что она остановилась бы на Украине.

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Он также подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.

Читайте полный текст исторической речи Макрона на сайте "ЕвроПравды".