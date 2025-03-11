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Радник Трампа каже, що США обговорювали гарантії безпеки з Україною у Саудівській Аравії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 20:51
Радник Трампа каже, що США обговорювали гарантії безпеки з Україною у Саудівській Аравії
Майк Волц, фото Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що питання гарантій для України було на порядку денному зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії.

Джерело: Волц сказав журналістам за підсумками зустрічі 11 березня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Волца, "абсолютно очевидно", що Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру і що "вони поділяють його рішучість припинити бойові дії".

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Він додав, що українці висунули "конкретні кроки та пропозиції" не тільки стосовно повного припинення вогню.

"Ми також обговорили істотні деталі того, як ця війна має завершитись, який вид гарантій вони (українці. – Ред.) матимуть для довготривалої безпеки та процвітання, а також реально проаналізувати, що потрібно, аби нарешті припинити цю жахливу війну", – сказав Волц.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

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Крім того, стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.

США
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