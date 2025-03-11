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Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 22:09
Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський може повернутись у Білий дім після того, як відбулись переговори у Саудівській Аравії.

Джерело: Трамп сказав журналістам біля Білого дому 11 березня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп згадав про домовленість про повне припинення вогню, на яке погодилась Україна під час переговорів у саудівському місті Джидда, і висловив сподівання, що "Росія погодиться на це".

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"Ми зустрічатимемось із ними (росіянами. – Ред.) сьогодні та завтра і, сподіваюсь, зможемо вийти на угоду. Припинення вогню – дуже важливе. Якщо ми переконаємо росіян піти на це, це буде чудово. Якщо не зможемо, то це триватиме й далі, і людей будуть убивати", – сказав він.

На питання про те, чи означають слова Трампа, що Зеленського знову чекають у Білому домі, той відповів: "Так, абсолютно".

11 березня представники України та США провели переговори у Джидді, які тривали близько восьми годин. Це перша офіційна зустріч українських та американських посадовців після суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого.

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Нагадаємо, за підсумками зустрічі Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

ЗеленськийСШАТрамп
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