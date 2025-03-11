Майже 250 боїв зафіксували на фронті – Генштаб

Від початку доби 11 березня на фронті зафіксували 244 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 700 дронів-камікадзе та здійснили більше, ніж 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник від початку доби шість разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони в напрямках населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Майського, Часового Яру та Ступочок.

Тридцять два рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Диліївки, Дачного, Дружби, Курдюмівки та Торецька.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 33 боєзіткнення, також загарбницька армія завдала 13 авіаударів, скинувши 15 КАБ, та здійснила 240 обстрілів, зокрема дев’ять із реактивних систем залпового вогню.